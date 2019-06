Düsseldorf (ots) - Folgende fiktive Szene: Sie sitzen in einem Flugzeug auf dem Weg in den Urlaub. Die Flugzeit ist lang, Turbulenzen aufgrund des Wetters wahrscheinlich. Da meldet sich der Pilot und verkündet, Sie seien mit Ihren Sorgen nicht allein. Schließlich mache auch er den Flug zum ersten Mal. Mit recht würden Sie ein mulmiges Gefühl bekommen. Ein erfahrener Pilot wäre Ihnen lieber.



Das Gleiche gilt für Ärzte. Wenn man unterm Skalpell liegt, fühlt man sich umso sicherer, je erfahrener der Operateur zu Werke geht. Ärzte, Piloten oder Handwerker machen ihre Arbeit nachweislich besser, je öfter sie sie gemacht haben. Ja, es gibt auch Ausnahmen. Aber die bestätigen bekanntlich gerne die Regel. Es ist daher nur sinnvoll, Mindestfallzahlen für besonders schwierige Operationen festzulegen, um diese überhaupt durchführen zu dürfen. In Deutschland gibt es aber leider zu wenige dieser sogenannten Mindestmengen. Zudem sind diese auch noch zu niedrig angesetzt. Das begünstigt Komplikationen. Wenn es schwer wird, brauchen wir Spezialisten, keine Gelegenheits-Operateure.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2627