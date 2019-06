"Badisches Tagblatt" zu Nahles:

"Zwar war Nahles selbst nie ein Kind von Traurigkeit, wenn es ums Austeilen ging. Dass sie seit dem vergangenen Wahlsonntag aber in den eigenen Reihen als die Personifizierung des SPD-Desasters an die Wand genagelt wurde, beweist nichts weiter als die Unfähigkeit der Partei, sich selbstkritisch mit der eigenen Politik auseinanderzusetzen. Die SPD verliert nun nicht nur ihre Partei- und Fraktionsvorsitzende, sondern auch den Sündenbock. Der oder die Nachfolgerin tritt ein schweres Erbe an, denn die Partei taumelt mehr als je zuvor der Bedeutungslosigkeit entgegen - und wer nun zum neuen Hoffnungsträger erkoren wird, dem kann sehr schnell dasselbe Schicksal blühen wie Nahles. Martin Schulz weiß das nur zu gut."/yyzz/DP/he

