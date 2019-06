SAN JOSE (dpa-AFX) - Apple beginnt am Montag seine Entwicklerkonferenz WWDC. Bei den Veranstaltungen gibt der Konzern App-Entwicklern und Nutzern traditionell einen Ausblick auf neue Software für iPhone, iPad und Mac-Computer. In diesem Jahr wird unter anderem laut Medienberichten die Computer-Uhr Apple Watch mit einem eigenen App Store unabhängiger vom iPhone. Und auf dem Mac soll das betagte Multimedia-Programm iTunes demnach durch einzelne Apps für Musik und Podcasts abgelöst werden. Möglicherweise gewährt Apple auch einen ersten Blick auf die nächste Generation des Desktop-Computers Mac Pro, der für professionelle und anspruchsvolle Nutzer gedacht ist. Apple-Chef Tim Cook eröffnet die Konferenz in San Jose um 19.00 Uhr MESZ./so/DP/he

ISIN US0378331005

AXC0020 2019-06-03/05:50