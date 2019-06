Cyberkriminelle schlagen immer häufiger zu und gehen dabei raffinierter vor. Zugleich sorgt die digitale Zukunft für wachsende Chancen und Herausforderungen. Warum Anbieter für Cyber-Sicherheit großes Potenzial bieten.

Höher, schneller, weiter. Dieses Motto gilt auch für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Denn anders als seine Vorgänger kommt 5G mit verschiedenen Anforderungen klar: Viele Endgeräte auf einem Fleck, wie etwa bei Großveranstaltungen, eine gute Versorgung in der Breite, wie etwa auf dem Land oder große Datenmengen, wie von Unternehmen gewünscht - die Übertragungstechnik macht Deutschland fit für die digitale Zukunft. Doch damit die vernetzte Welt unseren heutigen Vorstellungen auch wirklich nahe kommt, ist es mit 5G allein nicht getan. Das Thema Cyber-Sicherheit wird künftig eine noch viel bedeutendere Rolle spielen als heute ohnehin schon.

Mehr Geräte bergen mehr Risiken

Stellen Sie sich die Welt von morgen nur einmal vor: Autonom fahrende Autos tauschen in Echtzeit Daten über Geschwindigkeiten, Abstände und Verkehrshindernisse aus, Sensoren überwachen Parklücken und Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder Kaffeemaschinen bestellen selbständig Lebensmittel nach. Ob diese Artikel des täglichen Bedarfs am Ende von Drohnen geliefert werden oder nicht, überlasse ich Ihrer Fantasie. Doch so viel ist klar: Die Zahl der Geräte im Netz wird künftig stark ansteigen - und damit auch das Risiko für Cyber-Angriffe. Während wir heute bei Smartphones oder Desktop-PCs mit Sicherheitsupdates gerade so hinterherkommen, kann dies bei den Kaffee-Vollautomaten oder Kühlschränken von morgen zu einer Herausforderung werden. Grundsätzlich kann jedes Gerät innerhalb eines Netzwerks das Einfallstor für Schadsoftware sein.

Cyber-Gefahr auf Rekordniveau

Besonders schwer wiegen solche Cyber-Angriffe bei Unternehmen. Wie die Beratungsgesellschaft Accenture schätzt, könnten auf Unternehmen in den kommenden ...

