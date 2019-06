Die Analysten sind verliebt in Wirecard, sie loben die Aktie mit hohen Kurszielen in den Himmel. So zuletzt die DZ. Wirklich alle? Nun ja, Citigroup nicht. Die US-Bank hat die Einstufung für Wirecard auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Markt verkenne die Risiken aus den Vorwürfen sowie der laufenden Untersuchung in Singapur ...

