=== *** 08:00 DE/Isra Vision AG, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), Darmstadt 09:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG zur europäischen Zahlungsdiensterichtlinie PSD2, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 48,5 zuvor: 49,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,6 1. Veröff.: 50,6 zuvor: 50,0 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,3 1. Veröff.: 44,3 zuvor: 44,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,7 1. Veröff.: 47,7 zuvor: 47,9 10:00 DE/Sixt Leasing SE, HV, München *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,5 zuvor: 53,1 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 DE/CDU, PK mit CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer nach Klausurtagung, Berlin 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an der Konferenz der Unions-Fraktionsvorsitzenden, Weimar 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 15:10 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung des Alternative Reference Rates Committee, New York *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Mai *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,6 zuvor: 52,6 *** 16:00 US/Bauausgaben April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,3 Punkte zuvor: 52,8 Punkte 17:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Deutschen Industrie (bis 4.6.), Berlin 19:25 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim Union League Club of Chicago 22:00 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 *** - DE/Rücktritt von Andrea Nahles (SPD) als Partei- und Fraktionschefin *** - GB/US-Präsident Trump zu Staatsbesuch in Großbritannien (bis 5.6.), London *** - US/Kfz-Absatz Mai - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz ===

