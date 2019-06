Medienmitteilung

Zug, 3. Juni 2019

Ergebnis der Wahlmöglichkeit für die Dividendenausschüttung 2018: Mehr als 72 Prozent der Dividende wird in Aktien ausbezahlt

72,98 Prozent der Ausschüttung von LafargeHolcim für das Geschäftsjahr 2018 wird in neuen Aktien von LafargeHolcim Ltd ausbezahlt werden, während die verbleibenden 27,02 Prozent in bar ausbezahlt werden.

Die Generalversammlung des Unternehmens hat den Aktionären des Unternehmens am 15. Mai 2019 in Zürich die Möglichkeit gegeben, die Dividende für 2018 in bar, in Form neuer Aktien von LafargeHolcim oder als Kombination von Barzahlung und Aktien zu erhalten. Die Wahlperiode ist am 31. Mai 2019 abgelaufen. 435 200 421 Wahlrechte wurden für den Erhalt von neuen LafargeHolcim Ltd Aktien ausgeübt. Für Wahlrechte, die während der Wahlperiode nicht ausgeübt wurden, wird die Ausschüttung in bar ausbezahlt.

Der Aktienreferenzpreis, der Ausgabepreis, das Bezugsverhältnis und die Anzahl der neu auszugebenden Aktien von LafargeHolcim werden am 11. Juni 2019 veröffentlicht. Die Lieferung der neuen Aktien sowie die Auszahlung der Ausschüttung in bar erfolgt am 25. Juni 2019.

Weitere Details zur Wahldividende sind verfügbar in der Aktionärsinformation zur Dividendenausschüttung 2019, die auf der Webseite von LafargeHolcim Ltd einsehbar ist unter: www.lafargeholcim.com/dividend (http://www.lafargeholcim.com/dividend)

