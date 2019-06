BELIMO Holding AG stärkt mit der BELIMO InnoVision AG ihre Anziehungskraft für Start-ups und innovative Ideen in der Heizungs-, Lüftungs-, Klimabranche (HLK). Mit einer Mehrheitsbeteiligung an einem Start-up wird die neu gegründete BELIMO InnoVision AG bereits ab dem Juni 2019 ein erstes Unternehmen bei der Gründung begleiten.

Ende Januar 2019 wurde die BELIMO InnoVision AG, eine hunderprozentige Tochtergesellschaft der BELIMO Holding AG, gegründet. Die BELIMO InnoVision AG mit Sitz in der Schweiz wird als sogenannter Business Inkubator in innovative Start-ups in der HLK-Branche investieren und diese bei der Existenzgründung aktiv unterstützen. Auch wird die Gesellschaft künftig strategische Partnerschaften mit Unternehmen im In- und Ausland eingehen.

Mit der BELIMO InnoVision AG bietet Belimo interessierten Partnern aus der HLK-Branche neben finanzieller Unterstützung auch Zugang zu Knowhow, technischer Infrastruktur und zusätzlichen Vertriebskanälen. Von der Beteiligung an ausgewählten Start-ups erhofft sich die Belimo-Gruppe eine weitere nachhaltige Stärkung ihrer Innovationskraft.

Anwendungen für Kältemaschinen

Die neu gegründete BELIMO InnoVision AG wird sich im Juni 2019 in einem ersten Schritt mit einer Mehrheitsbeteiligung an einem Start-up, der BEREVA GmbH, beteiligen. Dieses wird nach seiner Gründung im Bereich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Ventilen zur Regelung und Optimierung von Kältekreisläufen tätig sein.

Die BEREVA GmbH wird ihren Sitz in der Region Venetien im nordöstlichen Italien haben. In dieser Region ist eine Vielzahl von Herstellern im Bereich der Kältetechnik verankert, die schon heute zur Käufergruppe von Belimo-Antrieben, Ventilen und Sensoren gehören. Darüber hinaus ist die in der Region beheimatete Universität Padua das wichtigste Kompetenzzentrum für Kälteanwendungen in Italien mit einem eigenen Labor für Forschungs- und Validierungsaktivitäten.



Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2018 einen Umsatz von CHF 642 Millionen und beschäftigt mehr als 1'700 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com (http://www.belimo.com/) abrufbar.



Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).



Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO Telefon +41 43 843 62 32

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Anhang