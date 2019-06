FRANKFURT (Dow Jones)--SPD-Vize Ralf Stegner hat sich offen dafür gezeigt, den neuen Vorsitzenden oder die neue Vorsitzende der SPD per Urwahl zu bestimmen. "Das hängt von den Umständen ab, ob es mehrere Kandidaten oder Kandidatinnen gibt", sagte Stegner der Rheinischen Post. Stegner mahnte für die Suche der Nachfolge von Nahles ein transparentes Verfahren an: "Hauptsache ist, dass alle notwendigen inhaltlichen, organisatorischen und personellen Weichenstellungen in einem offenen und transparenten Verfahren vorgenommen werden", sagte Stegner.

Nahles hatte am Sonntag überraschend ihren Rückzug sowohl als Fraktions- als auch Parteispitze angekündigt. Eine Woche nach dem desaströsen Ergebnis der SPD bei den Europawahlen und Bremer Bürgerschaftswahlen begründete sie den Schritt mit mangelnder Unterstützung in ihrer Partei.

June 03, 2019 00:38 ET (04:38 GMT)

