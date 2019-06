Infineon Technologies AG: Infineon Technologies AG plant Übernahme von Cypress Semiconductor Corporation DGAP-Ad-hoc: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme Infineon Technologies AG: Infineon Technologies AG plant Übernahme von Cypress Semiconductor Corporation 03.06.2019 / 07:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Infineon plant Übernahme von Cypress, stärkt und beschleunigt seinen profitablen Wachstumskurs München, 3. Juni 2019 - Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und die Cypress Semiconductor Corporation (NASDAQ: CY) haben heute einen Vertrag unterzeichnet, demzufolge Infineon Cypress für 23,85 US-Dollar je Aktie in bar erwerben wird. Das entspricht einem Unternehmenswert von 9,0 Milliarden Euro. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 46 Prozent auf den unbeeinflussten 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs im Zeitraum vom 15. April bis 28. Mai 2019, dem letzten Handelstag vor Medienberichten über einen potenziellen Verkauf von Cypress. Infineon stärkt mit der Übernahme von Cypress konsequent seine Ausrichtung auf strukturelle Wachstumstreiber und bedient ein breiteres Anwendungsspektrum. Damit treibt das Unternehmen seinen profitablen Wachstumskurs voran. Die Übernahme verbessert auch die Finanzkraft von Infineon und soll sich bereits ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach Vollzug der Transaktion positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirken. Die Kapitalintensität soll sich verringern, wodurch die Free-Cash-Flow-Marge steigt. Im Rahmen der Due-Dilligence-Prüfung hat Infineon potenzielle Umsatz- und Kostensynergien bewertet. Aufgrund der erwarteten Skaleneffekte entstehen bis 2022 jährliche Kostensynergien in Höhe von 180 Millionen Euro. Die komplementären Portfolios ermöglichen zusätzliche Angebote von Chip-Lösungen, die sich langfristig in Umsatzsynergien in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr niederschlagen werden. Mit erfolgter Integration wird Infineon sein Zielgeschäftsmodell entsprechend anpassen. Ab dann geht das Unternehmen über den Zyklus von einem Umsatzwachstum von 9+ Prozent und einer Segmentergebnis-Marge von 19 Prozent aus. Die Investitionsquote bezogen auf den Umsatz sinkt auf 13 Prozent. Für die Bezahlung der Akquisition hat ein Bankenkonsortium verbindliche Finanzierungszusagen erteilt. Um weiterhin ein stabiles Investment-Grade-Rating zu erhalten, wird Infineon die Übernahme letztlich zu rund 30 Prozent durch neues Eigenkapital sowie die restliche Summe aus neuem Fremdkapital und vorhandenen Barmitteln finanzieren, ohne die strategische Liquiditätsreserve anzutasten. Das Board of Directors von Cypress und der Aufsichtsrat von Infineon haben der Transaktion bereits zugestimmt. Die Akquisition bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden und der Aktionäre von Cypress sowie der Erfüllung weiterer üblicher Bedingungen. Das Closing wird Ende des Kalenderjahres 2019 oder Anfang 2020 erwartet. Über Infineon Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com H I N W E I S Diese Mitteilung ist nicht an eine natürliche oder juristische Person gerichtet oder für die Verteilung an oder Nutzung durch eine natürliche oder juristische Person bestimmt, die ein Bürger oder Einwohner ist oder sich an einem Ort, Staat, Land oder einer anderen Gerichtsbarkeit befindet, wo eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Nutzung gegen das Gesetz oder die Verordnung dieser Gerichtsbarkeit verstoßen würde oder die eine Registrierung oder Lizenzierung in dieser Gerichtsbarkeit erfordern würde. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten darstellen. Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum sonstigen Erwerb von Wertpapieren der Gesellschaft, von Cypress oder von Wertpapieren eines bestehenden oder zukünftigen Mitglieds der Cypress-Gruppe (die "Cypress-Gruppe") oder der Gesellschaft (die "Unternehmensgruppe") dar und ist nicht als solches zu verstehen. Weder diese Mitteilung noch ein Teil davon bilden die Grundlage für Abstimmungsentscheidungen, die von Aktionären von Cypress oder der Gesellschaft zu treffen sind, für ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder einen Vertrag zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von Cypress oder der Gesellschaft, eines Mitglieds der Cypress-Gruppe oder der Unternehmensgruppe oder für ein anderes Angebot, einen Vertrag oder eine Verpflichtung. Diese Mitteilung, ganz oder teilweise, stellt keine Stimmrechts- oder Vollmachtsinformationen der Aktionäre, keine Vollmacht, kein Angebot zum Kauf und keinen Prospekt dar, und jede Entscheidung in Bezug auf die Art und Weise, wie über eine Unternehmens- oder Aktionärsklage abzustimmen oder Wertpapiere zu verkaufen oder zu kaufen sind, sollte nicht auf der Grundlage der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen getroffen werden und sollte ausschließlich auf der Grundlage der in dem betreffenden Dokument enthaltenen Informationen und einer unabhängigen Analyse der darin enthaltenen Informationen erfolgen. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht nicht angeboten oder verkauft werden. Die Finanzberater handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für niemanden sonst im Zusammenhang mit oder in Bezug auf die in dieser Mitteilung genannten Transaktionen und betrachten keine andere Person (unabhängig davon, ob sie Empfänger dieser Mitteilung ist oder nicht) als Kunden im Zusammenhang mit diesen Transaktionen und sind gegenüber keiner anderen Person dafür verantwortlich, die ihren jeweiligen Kunden gebotenen Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder eine solche Person über den Inhalt dieser Mitteilung oder im Zusammenhang mit einer in dieser Mitteilung genannten Transaktion zu beraten. Der Inhalt dieser Mitteilung wurde von keinem der Finanzberater oder einem ihrer verbundenen Unternehmen überprüft. Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen enthalten die Wörter "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "erwarten", "Ziel", "werden" und Wörter von ähnlicher Bedeutung. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in dieser Mitteilung enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche über die Finanzlage, die Geschäftsstrategie, die erwarteten finanziellen Auswirkungen der Übernahme (einschließlich Kosten- und Umsatzsynergien), die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Aktivitäten (einschließlich Kosteneinsparungen und Pläne zur Produktivitätssteigerung), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen über die gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategie des Unternehmens und das Marktumfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich unterscheiden, gehören die folgenden: das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, die erwarteten Synergien, Vorteile oder finanziellen Auswirkungen der Übernahme innerhalb der erwarteten Zeitrahmen (oder überhaupt) zu erzielen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, die Aktivitäten von Cypress erfolgreich in die des Unternehmens zu integrieren, wodurch eine solche Integration schwieriger, zeitaufwendiger oder kostspieliger sein kann als erwartet; die Umsätze nach der Transaktion können niedriger sein als erwartet; die Betriebskosten, der Kundenverlust und die Geschäftsunterbrechung (einschließlich Schwierigkeiten bei der Pflege der Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten) können nach der Transaktion größer oder bedeutender sein als erwartet; die Auswirkungen höherer Verschuldungsniveaus, die dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Transaktion entstehen, und die potenziellen Auswirkungen auf das Rating der Verschuldung des Unternehmens sowie das Risiko, dass der Abbau der Verschuldung länger als erwartet dauern kann; das Risiko, dass die Übernahme von Bedingungen abhängig ist und dass es keine Garantie dafür gibt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Übernahme rechtzeitig oder vollständig abzuschließen; das Währungsrisiko in Bezug auf die von dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Übernahme zu zahlende Gegenleistung; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Kontakt: Alexander Foltin, Investor Relations, Tel.: +49 89 234-23766, Fax: +49 89 234-9559847 03.06.2019 CET/CEST 