The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA D500 XFRA IE00BYML9W36 I.M.-I.S+P 500 UETF D EQ01 EQU EUR Y

CA MXUK XFRA IE00BYX5K108 IM-I.MSCI EUROPE EX-UK A EQ01 EQU EUR Y

CA XAAG XFRA IE00BYXYX521 IM-I.BLOOMB.COMM.X-AGRI. EQ01 EQU EUR Y

CA 2X0 XFRA US22052L1044 CORTEVA INC. DL -,01 EQ01 EQU EUR Y

CA 6D81 XFRA US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS INC. ON EQ01 EQU EUR Y

CA 2YZ XFRA US75903M3097 REG.HEALTH.PROP.INC. EQ01 EQU EUR N