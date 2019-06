FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.06.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BOP XFRA FR0000039299 BOLLORE INH. EO 0,16

NRS XFRA DK0010224666 NEUROSEARCH AS NAM. DK 1

GPI1 XFRA BMG2155W1010 CHINA OIL+GAS GR. HD -,01

HUN2 XFRA BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS

3RU XFRA AU000000VRM8 VERDANT MINLS LTD

30S XFRA SE0005794617 SANIONA AB (PUBL)

39VA XFRA AU000000VLS8 VITA LIFE SCIENCES