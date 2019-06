Infineon ändert die Übernahmestrategie. Der Halbleiter-Hersteller galt häufig als Übernahmekandidat in der umkämpften Branche, nun geht das Unternehmen selbst mit einem milliardenschweren Zukauf in die Offensive gehen und will sich mit der Akquisition von Cypress Semiconductor für die Zukunft rüsten.

