FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chipkonzern Infineon verstärkt sich mit einer Übernahme in den USA. Wie der DAX-Konzern mitteilte, übernimmt er die Cypress Semiconductor Corporation. In der Vereinbarung der beiden Unternehmen wird Cypress mit 9,0 Milliarden Euro bewertet.

Infineon zahlt 23,85 Dollar je Cypress-Aktie, das entspricht einer Prämie von 46 Prozent auf den unbeeinflussten 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs im Zeitraum vom 15. April bis 28. Mai 2019, dem letzten Handelstag vor Medienberichten über einen potenziellen Verkauf von Cypress.

Der Konzern stärke damit seine "Ausrichtung auf strukturelle Wachstumstreiber und bedient ein breiteres Anwendungsspektrum", so Infineon. Bis 2022 entstünden dank Skaleneffekten jährliche Kostensynergien von 180 Millionen Euro. Die komplementären Portfolios ermöglichten zusätzliche Chip-Angebote, die sich langfristig in Umsatzsynergien in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr niederschlagen dürften.

Das Board of Directors von Cypress und der Aufsichtsrat von Infineon haben der Transaktion bereits zugestimmt. Nach Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Cypress-Aktionäre wird das Closing Ende des Kalenderjahres 2019 oder Anfang 2020 erwartet.

June 03, 2019 01:22 ET (05:22 GMT)

