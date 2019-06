Der größte Expressflieger der Welt, Fedex, gerät ins Visier von Peking. In dieser Form wird es weitergehen. Logisch ist, dass die Amerikaner den nächsten Chinesen ausgucken und auf diese Weise schaukelt sich das Ganze hoch. Wer in diesem Poker die besten Nerven hat, muss sich noch zeigen. Nach den globalen Zoll-Schritten geht es nun Punkt für Punkt wie im Poker. Das schafft Misstrauen und Angst aber keine neuen Fakten. Ob der Dow und S&P dies in New York spurlos hinnehmen, muss sich noch zeigen. Denn das technische Risiko beider Indizes, als die schwersten der Welt, enthält ein Risiko von 3 bis 4, bestenfalls 5 %. Das entspräche interessanterweise dem zitierten DAX-Risiko.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info