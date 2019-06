Funcrops, ein vielversprechendes und aufstrebendes Cannabisunternehmen mit Sitz in Portugal, hat sich für Investoren geöffnet. Das Unternehmen hat bereits rasch Fahrt aufgenommen und Interesse auf dem europäischen Markt für medizinisches Cannabis geweckt. Überdies operiert Funcrops in der EU und möchte einen renommierten Partner für ein Investment von bis zu 3 Mio. gewinnen. Funcrops plant zudem eine Crowdfunding-Kampagne.

Die Besitzer von Funcrops verfügen über ausreichende Erfahrungen, um die Funktionsweise der modernen Geschäftswelt zu verstehen. Darüber hinaus sind sie nicht nur mit dem Unternehmenssektor vertraut, sondern verfügen auch über fundierte Analysefähigkeiten für den Anbau von Standardpflanzen.

Da die Anlagen und Prozesse des Unternehmens der GMP-Zertifizierung entsprechen, kann es seine Ziele uneingeschränkt verfolgen. Funcrops möchte dem transformativen Wandel in der Cannabisbranche durch eine erfolgreiche Markteinführungsstrategie neuen Schwung geben. Der erste Zielmarkt wird Europa sein und schließlich auf den Rest der Welt ausgedehnt. Funcrops will Portugal zum legitimen Partner und Marktführer für medizinisches Cannabis in Europa machen.

Mithilfe der neuen Investition kann Funcrops seine Position und sein Wachstum auf dem europäischen Markt nutzen. Intelligente Investoren werden die unendlichen Möglichkeiten des Nischenmarktes kennen, den medizinisches Cannabis darstellt, und genau wissen, wann sie zugreifen sollten. Neben der internationalen Expansion gründet Funcrops auf der Maxime, neue Horizonte in der Cannabisindustrie zu erreichen.

Anleger werden wahrscheinlich die Mehrwerte und gebündelte Qualität interessieren, die Funcrops in der kurzen Zeit seines Bestehens gewonnen hat. Funcrops handelt nach der GMP-Zertifizierung, die den Kunden höchste Qualität garantiert. Mit einer 3000 Quadratmeter großen, hochmodernen überdachten Anlage verfügt Funcrops über eine ausreichende Nettokapazität, um Cannabisprodukte von gleichbleibender Qualität herzustellen und strebt den Anbau von Sorten mit einem hohen THC- bzw. CBD-Gehalt und Mischsorten an. Das Unternehmen ist in Bezug auf die zunehmenden Möglichkeiten optimistisch und geht davon aus, den Betrieb bis Oktober 2019 aufzunehmen.

Funcrops ist ein aufstrebendes medizinisches Cannabisunternehmen mit Sitz in Portugal. Das Unternehmen ist flexibel und ausschließlich auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet. Bei Fragen zur Produktionsmenge, Zertifizierung, Lizenz oder für allgemeine Anfragen senden Sie bitte eine E-Mail an investor@funcrops.com.

Vertreter: David Ferreira

Telefon: +31644014117

E-Mail: investor@funcrops.com

Web: https://funcrops.com/