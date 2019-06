Seit Jahren war der Kurs der Deutsche Bank Aktie nicht so tief, wie zum aktuellen Zeitpunkt, doch ein Ende der Talfahrt ist trotz dieser Tatsache nicht in Sicht. Bereits in unserer letzten Analyse hatten wir ausdrücklich davor gewarnt, sich hier frühzeitig zu positionieren, in der Hoffnung, dass Wertpapier vermeintlich günstig zu kaufen.

Den vollständigen Artikel lesen ...