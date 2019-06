Nachdem "Fire and Fury" im vergangenen Jahr eine Skandalwelle über Washington brechen ließ, reicht Star-Autor Michael Wolff mit dem Nachfolger "Siege: Trump Under Fire" nicht an sein Erstlingswerk heran.

Es ist kein Geheimnis, dass US-Präsident Donald Trump auch nach mehr als zwei Jahren im Amt noch keinen Draht zu Bundeskanzlerin Angela Merkel gefunden hat. Zunächst soll er es mit Charme versucht haben, doch das verfing bei der deutschen Regierungschefin nicht. Deshalb habe er schließlich die Taktik geändert. Statt auf Komplimente setze der Präsident nun auf Hohn, betone das harte G in Merkels Vornamen besonders, um spöttisch und schneidend zu klingen. Trump habe sich auf seinen einfachsten Ansatz besonnen: "Wenn maximale Schmeicheleien nicht funktionieren, wenn du so keinen Deal bekommst, dann ‚scheiß auf sie" (shit on them)".

Es sind solch kleine Details, von denen das neue Buch von Star-Autor Michael Wolff über die Familie Trump im Weißen Haus lebt. Es ist bereits das zweite Mal, dass sich Wolff mit den vermeintlich chaotischen Zuständen innerhalb der US-Administration auseinandersetzt. Sein erstes Opus zum Thema, "Fire and Fury", hatte im vergangenen Jahr eine Skandalwelle über Washington brechen lassen.

Trump drohte Wolff und seinem Verlag mit juristischen Folgen, wollte den Verkauf stoppen lassen - und lieferte dem Autor so eine Publicity, die man nicht kaufen kann. Das Buch wurde zum Mega-Seller, Millionen Exemplare gingen über den Ladentisch - und das, obwohl dem Autor zahlreiche inhaltliche ...

