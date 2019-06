Der Spezialmaschinenbauer Isra Vision bleibt auf Wachstumskurs und hat im ersten Halbjahr vor allem von guten Geschäften in Asien sowie Europa profitiert. Der konzernweite Umsatz kletterte um 10 Prozent auf 70,9 Millionen Euro, wie das im SDax und TecDax notierte Unternehmen am Montag in Darmstadt mitteilte. Auch beim Vorsteuerergebnis legte Isra Vision kräftig zu: Der Spezialist für Automatisierungslösungen verzeichnete ein Plus von 17 Prozent auf 14,9 Millionen Euro.

Die Orderbücher sind bei den Darmstädtern weiterhin gut gefüllt. Der Auftragsbestand beläuft sich aktuell auf 98 Millionen Euro brutto nach 95 Millionen Euro im Vorjahr. Seine Prognose für das weitere Geschäftsjahr 2018/2019 bekräftigte Isra Vision. Das Unternehmen will sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag weiterhin im niedrigen zweistelligen Bereich wachsen./eas/stk

ISIN DE0005488100

