Zürich (awp) - Die Belimo Holding will Start-up-Firmen aus der der Heizungs-, Lüftungs-, Klimabranche (HLK) anziehen und gründet dafür das Innovationszentrum Belimo InnoVision. Schon im laufenden Monat will der Bauzulieferer mit einer Mehrheitsbeteiligung ein erstes Unternehmen bei der Gründung begleiten, wie es in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...