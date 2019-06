Nun eine charttechnische Analyse zur PowerCell Schweden Aktie. (ISIN:SE0006425815)

Aktuelle Situation im Stundenchart: Die Aktie hat mit Erreichen der glatten 10 Euro Marke ihr bisheriges Allzeithoch gebildet. Es setzte eine Konsolidierung ein, die aber nicht so scharf ausfiel wie bei manch anderen Aktien. So gesehen, trotzt das Wertpapier dem Gesamtmarkt. Hier im Stundenchart bildet sich gerade ein Tief im Bereich von ca. 8,40 aus. Es scheint so, dass dieses Tief tragfähig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...