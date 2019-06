Dritter Point of Presence in der Schweiz erweitert Konnektivitätsoptionen auf weitere Unternehmen

Hurricane Electric, Betreiber des weltweit größten nativen IPv6-Internet-Backbones, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen neuen Point of Presence (PoP) bei e-shelter, einem führenden Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Rechenzentren in Europa, hinzugefügt hat. Der neue PoP befindet sich am Standort an der Hofwisenstrasse 56, CH-8153 Rümlang, Schweiz.

Das 2011 errichtete e-shelter Rechenzentrum Zürich ist das erste Rechenzentrum von e-shelter in der Schweiz. Es verfügt über eine Gesamtfläche von 26.000 qm in einem vom US Green Building Council als LEED Platinum vorzertifizierten Gebäude.

Dieser PoP ist der dritte Standort von Hurricane Electric in der Schweiz und soll Unternehmen in und um Zürich Verbesserungen in den Bereichen Fehlertoleranz, Lastausgleich und Engpassmanagement bei der Bereitstellung von IP-Konnektivitätsdiensten der nächsten Generation bieten.

"Zürich ist ein Wirtschafts- und Kulturzentrum in der Schweiz und einer der wichtigsten Finanzplätze Europas. Wir freuen uns sehr, mit e-shelter zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden kostengünstige Konnektivitätsoptionen anbieten zu können", so Mike Leber, President von Hurricane Electric.

Kunden von e-shelter in und um Zürich haben nun eine Vielzahl neuer Konnektivitätsoptionen und Zugang zum umfangreichen IPv4- und IPv6-Netzwerk von Hurricane Electric über Ports mit 100GE (100 Gigabit Ethernet), 10GE (10 Gigabit Ethernet) und GigE (1 Gigabit Ethernet). Darüber hinaus können Kunden direkt am Standort IP-Verkehr mit dem riesigen globalen Netzwerk von Hurricane Electric austauschen, das über 20.000 BGP-Sitzungen mit über 7.500 verschiedenen Netzwerken über mehr als 200 wichtige Exchange Points und Tausende von Peering-Ports für Firmen- und Privatkunden anbietet.

Die Highlights des e-shelter Rechenzentrums in Zürich:

Direkte, redundante Anbindung an SWISSIX

Zwei unabhängige Stromversorgungen auf Mittelspannungsebene mit 16 kV und zwei separate USV-Systeme (A- und B-Versorgung)

Gesichert durch das eigene, 24/7 besetzte Kontrollzentrum von e-shelter und bewaffnetes Sicherheitspersonal

24/7-Überwachung kritischer Infrastruktursysteme vor Ort

Anbindung an die Rechenzentren Frankfurt 1 und Frankfurt 3 sowie an kommerzielle Rechenzentren Dritter auf Anfrage

Über Hurricane Electric

Hurricane Electric betreibt sein eigenes globales IPv4- und IPv6-Netzwerk. Gemessen an der Anzahl der verbundenen Netzwerke gilt es als größtes IPv6- und IPv4-Backbone der Welt. Innerhalb seines eigenen weltweiten Netzwerks ist Hurricane Electric mit mehr als 200 großen Austauschknoten verbunden und realisiert den direkten Datenaustausch mit mehr als 7.500 verschiedenen Netzwerken. Hurricane Electric nutzt eine robuste Glasfasertopologie und verzeichnet nicht weniger als fünf redundante 100G-Pfade, die Nordamerika durchqueren, vier getrennte 100G-Pfade zwischen den USA und Europa sowie 100G-Ringe in Europa und Asien. Hurricane verfügt zudem über einen Ring um Afrika und einen PoP in Australien. Hurricane Electric bietet IPv4- und IPv6-Transitlösungen über dieselbe Verbindung. Die verfügbaren Verbindungsgeschwindigkeiten umfassen 100GE (100 Gigabit/Sekunde), 10GE und Gigabit-Ethernet.

Weitere Informationen zu Hurricane Electric finden Sie auf http://he.net.

