Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Michelin nach Branchenzahlen zum ersten Quartal von 120 auf 118 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein vorsichtiger Grundtenor zum operativen Geschäft der Reifenhersteller mache deren Aktien für das zweite Quartal nicht sonderlich interessant, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie und kürzte etwas seine Schätzungen. Im weiteren Jahresverlauf rechne er aber mit schrittweisen Verbesserungen und favorisiere die Reifenbranche (allen voran Michelin) weiter vor den allgemeinen Autozulieferern./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2019 / 22:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-06-03/09:06

ISIN: FR0000121261