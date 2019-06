MBH Corporation plc schließt Guildprime-Akquisition ab DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme MBH Corporation plc schließt Guildprime-Akquisition ab 03.06.2019 / 09:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MBH Corporation plc schließt Guildprime-Akquisition ab London, 3. Juni 2019 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat den am 18. April 2019 angekündigten Erwerb einer 100%igen Beteiligung an Guildprime Specialist Contracts Ltd ("Guildprime") abgeschlossen. Diese Übernahme ist eine reine Aktientransaktion mit einem positiven Effekt auf das Ergebnis je Aktie ("EPS"). Die nach Abschluss zu zahlende Gegenleistung steht unter dem Vorbehalt der Fertigstellung der geprüften Bilanz zum Stichtag 31. März 2019 zuzüglich einer aufgeschobenen Gegenleistung auf Basis des geprüften EBITDA für die zum 31. Dezember 2019 endenden 12 Monate. Wir schätzen den zu zahlenden Gesamtpreis auf 1,5 bis 1,8 Mio. GBP. 100% der Gegenleistung sind in Aktien der MBH Corporation plc zu zahlen. Der Preis pro Aktie wird auf 1,48 EUR festgelegt, was dem volumengewichteten Durchschnittskurs von 30 Tagen vor dem 31. Mai 2019 entspricht. Kevin Potter, Gründer von Guildprime, sagt: "Wir freuen uns sehr, nun zu MBH und den Unternehmen der Gruppe zu gehören. Wir werden positive Synergieeffekte der Gruppe nutzen und damit unser Team und unsere Kunden noch besser unterstützen". Callum Laing, CEO von MBH, kommentiert: "Wir freuen uns, Guildprime in unser Portfolio attraktiver und stabiler Unternehmen aufzunehmen. Es ist ein sehr gutes Unternehmen mit einem ausgezeichneten Kundenstamm. Wir sind überzeugt, dass Guildprime viele Möglichkeiten haben wird, eng mit unseren anderen Tochtergesellschaften zusammenzuarbeiten." Über MBH Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. [1]www.mbhcorporation.com IRund Pressekontakt MBH Corporation plc, Charlotte Fordham, [2]charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, [3]nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 64 1. https://www.mbhcorporation.com/ 2. mailto:charlotte@unity-group.com 3. mailto:nicole.schuettforth@kirchhoff.de 03.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MBH Corporation Plc Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London Großbritannien E-Mail: fo@mbhcorporation.com Internet: https://www.mbhcorporation.com/ ISIN: GB00BF1GH114 WKN: A2JDGJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 818243 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818243 03.06.2019 ISIN GB00BF1GH114 AXC0091 2019-06-03/09:08