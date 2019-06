Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine erneute Verschärfung des protektionistischen Kurses von Donald Trumps belastet die Aktienmärkte und verstärkt die Flucht in sichere Anlagen, so die Deutsche Börse AG.Trump habe Mexiko gedroht, vom 10. Juni an Zölle in Höhe von 5 Prozent auf alle Importe aus dem Land zu erheben. Er wolle Mexiko dazu zwingen, die illegale Migration in die USA stoppen. ...

