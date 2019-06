Wien (www.anleihencheck.de) - Angesichts anhaltender Konjunktursorgen und der Eskalation im Handelsstreit mit China ist die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen zuletzt auf 2,15% gesunken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zu allem Überfluss habe der US-Präsident Ende der abgelaufenen Woche auch noch angekündigt, sämtliche Importe aus Mexiko mit einem Strafzoll von 5% zu belegen. Diese Maßnahme solle auf das Nachbarland Druck ausüben, der illegalen Einwanderung in die USA stärker entgegenzutreten. Der Zollsatz solle jeden Monat um 5 Prozentpunkte angehoben werden, bis zu einem Wert von 25%. Trump handle mit dieser Vorgehensweise einmal mehr hoch impulsiv. Zum ersten müsse erst ausverhandelt werden, was genau Mexiko in Bezug auf die Migrationsproblematik unternehmen solle. Zum zweiten seien die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern von Wertschöpfungsketten geprägt. Lieferketten könnten aber nicht rasch verändert werden. Die höheren Zölle würden sich daher unmittelbar in Gewinnmargen von betroffenen Unternehmen und in die Endpreise ihrer erzeugten Güter fressen. Betroffen sei vor allem die Autoindustrie. Die angekündigten Zollmaßnahmen würden mit Sicherheit nicht nur die mexikanische Wirtschaft negativ treffen, sondern auch Unternehmen und Konsumenten aus den USA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...