Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 212 auf 208 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Obwohl der Rückversicherer im vergangenen Jahr bedeutende Effizienzsteigerungen verzeichnet habe, erschienen die Unternehmensziele für 2020 zunehmend ambitioniert, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 und 2020./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2019 / 05:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-06-03/09:15

ISIN: DE0008430026