Die Stimmung an den Märkten ist derzeit alles andere als gut. Vor allem die Politik sorgt für Turbulenzen an den Märkten. Auch heute deutet sich für den DAX ein Fehlsstart in den Handelstag an.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Alibaba, Xiaomi, Infineon und Wirecard. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.