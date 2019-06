Wenn die Stadt Los Angeles gegen Monsanto klagt, bezieht sie sich auf angebliche Vergiftungen vor über 30 Jahren, die vor genau 22 Jahren verboten wurden. Damit will man Schadenersatzleistungen erzwingen. Alle andere Chemieunternehmen mit ähnlichen Programmen stehen in der gleichen Schusslinie. Praktisch ist jedes Chemieunternehmen davon berührt. Denn sie alle verwenden Chemikalien in verschiedensten Formen, die grundsätzlich gesundheitsgefährdend erscheinen. Dafür gibt es Verdächtigungen und Annahmen aber unzureichende Belege. Die Versuchung liegt aber nahe, dass im Zuge der neuen Welle rund um Umwelt und Klima die Versuchung groß ist, die Chemie, gleich welcher Größe, zur Verantwortung zu ziehen. Das gilt sowohl für die organische wie anorganische Chemie. Typischerweise: Alle großen Chemieadressen notieren zur Zeit auf dem tiefsten Niveau der letzten zwei oder drei Jahre. Wir halten uns fern!



