M1 Kliniken AG erweitert Sortiment medizinischer Kosmetikprodukte: Mittelfristig Segmentumsatz im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich möglich DGAP-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion M1 Kliniken AG erweitert Sortiment medizinischer Kosmetikprodukte: Mittelfristig Segmentumsatz im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich möglich 03.06.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. M1 Kliniken AG erweitert Sortiment medizinischer Kosmetikprodukte: Mittelfristig Segmentumsatz im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich möglich - M1 SELECT mit Fokus auf hochwirksame Hautpflegeprodukte auf Hyaluronbasis - Hautpflegemarkt allein in Deutschland 3,2 Milliarden Euro groß - Vertrieb erfolgt über die eigenen Standorte, den Online-Shop und B2B Berlin, 03.06.2019 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) forciert das Wachstum im Bereich der medizinischen Kosmetikprodukte. Unter der eigenen Marke M1 SELECT bietet der Spezialist für Schönheitsmedizin seit Dezember 2017 ein ausgewähltes Sortiment hochwertiger Wirkstoffkosmetika mit Fokus auf Haut- und Gesichtspflege an. Jetzt erfolgt die Sortimentserweiterung mit innovativen Neuheiten, gemeinsam entwickelt mit den M1-Fachärzten für Dermatologie: vom antioxidativen Serum über intensiven Sonnenschutz bis hin zu Feuchtigkeitsboostern mit Hyaluronsäure-Komplex in hochkonzentrierter Form. Damit erschließt M1 einen zusätzlichen Wachstumsmarkt. So ließen Verbraucher sich ihre Schönheit im Jahr 2018 rund 13,8 Milliarden Euro kosten (Quelle: IKW). Größten Anteil daran haben Haut- und Gesichts-Pflegemittel mit 3,2 Milliarden Euro. Mittelfristig sieht M1 mit medizinischen Kosmetikprodukten ein Umsatzpotenzial im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 lag der Segmentumsatz im Sechsstelligen-Euro-Bereich. "Bei M1 SELECT trifft hochwertige Pflege auf medizinisches Know-How zu Bestpreisen und made in Germany. Wir freuen uns, dass unsere Eigenprodukte bereits im ersten Jahr gut angenommen wurden und wir jetzt mit dem Rollout einer breiteren Angebotspalette beginnen können", sagt Patrick Brenske, Vorstand der M1 Kliniken AG. "Denn Schönheit muss nicht teuer sein. Dieses Motto gilt für unsere gesamte Markenfamilie mit der wir M1 zur Nummer 1 in Sachen Schönheit in Europa entwickeln wollen." Im Vertrieb profitiert die Gruppe von ihrer Marktführerschaft im Bereich der plastischen und ästhetischen Behandlungen. Sie betreibt bundesweit inzwischen 24 M1 Med Beauty Fachzentren für schönheitsmedizinische Behandlungen sowie in Berlin die M1 Schlossklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Zudem hat M1 mit dem Fachzentrum in Wien Ende 2018 die Internationalisierung gestartet. An allen Standorten können die Produkte erworben werden. Außerdem erfolgt der Vertrieb über den eigenen Online-Shop (https://m1-select.de) und als B2B an Kosmetikstudios. Für die Zukunft ist die Zusammenarbeit mit Einzelhandelspartnern - beispielsweise einer Drogerie- oder Parfümeriekette - eine Option. Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchstem Qualitätsstandard an. Unter den Marken "M1 Med Beauty", "M1 Laser" und "M1 Dental" werden derzeit an mehr als 25 Standorten schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1Schlossklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Darüber hinaus vermarktet die Gruppe unter den Marken "M1 Select" und "M1 Aesthetics" hochwertige Produkte an private Kunden sowie Ärzte, Apotheken und Großhändler. www.m1-kliniken.de Kontakt M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14 E-Mail: ir@m1-kliniken.de 03.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14 Fax: +49 (0)30 347 47 44 17 E-Mail: ir@m1-kliniken.de Internet: https://www.m1-kliniken.de ISIN: DE000A0STSQ8 WKN: A0STSQ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 817921 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 817921 03.06.2019 ISIN DE000A0STSQ8 AXC0095 2019-06-03/09:30