Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vossloh nach Investorenveranstaltungen von 42 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Roadshow mit dem Management habe einen positiven Eindruck bei ihm hinterlassen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Verkehrstechnikkonzern scheine gute Fortschritte bei der Umsetzung seiner Strategie und seiner Wandlung zum reinen Infrastruktur-Unternehmen zu machen. Aufgrund der Integrationskosten im Zusammenhang mit den jüngsten Übernahmen habe er jedoch seine Ergebnisprognosen für das Gesamtjahr 2019 reduziert./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007667107