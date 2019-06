Der Berliner Full-Service-Anbieter für Smart-Meter-Gateway-Administration hat jetzt auch die erweiterte Zertifizierung für die Durchführung des CLS-Betriebs erhalten. Damit gehört GWAdriga zu den ersten Dienstleistern, die "das Management des aktiven externen Marktteilnehmers (aEMT) gemäß MsBG, der BSI TR-03109-6 und der Certificate Policy der Smart Metering PKI" offiziell anbieten dürfen, so das Zertifikat im Wortlaut. Um das Audit des TÜV Austria zu bestehen, mussten die mit dem CLS-Management (Controllable Local Systems) verbundenen Geschäftsprozesse angepasst und dokumentiert werden. Die Umsetzung wurde anschließend im Rahmen eines Audits vor Ort überprüft. "Das CLS-Management wird künftig zur Schlüsselfunktion, wenn es um dezentrale Flexibilitäten wie schaltbare Lasten, Erzeugungsanlagen und Speicher geht. Für uns wird dies neben der eigentlichen Gateway-Administration ein ganz zentrales Geschäftsfeld werden. Mit der Zertifizierung haben wir nun auch eine ganz wichtige Voraussetzung, um die begonnenen CLS-Pilotprojekte bald ausweiten zu können.", erklärt Dr. Michal Sobótka, einer der beiden GWAdriga-Geschäftsführer. In die Zertifizierung eingeflossen sind Erfahrungen, die GWAdriga beispielsweise im Rahmen des Projekts "Virtueller WärmestromPool" der RheinEnergie sammeln konnte. Hier werden künftig Stromüberschüsse aus regenerativer Erzeugung in den Nachtspeicherheizungen "zwischengelagert" und nutzbar gemacht. So werden Abschaltungen bei Wind- und PV-Anlagen vermieden. Für das Virtuelle Kraftwerk (VVP) von RheinEnergie bedeutet dieses Projekt den ersten Schritt zur Nutzung von Flexibilität im Massenkundensegment. Dafür wurde in Zusammenarbeit mit GWAdriga ein standardisiertes und interoperables CLS-Management implementiert. Weitere Informationen: GWAdriga GmbH & Co. KG - Dr. Michal Sobótka Kurfürstendamm 33 - 10719 Berlin Tel.: +49 30 959 99 09-0 info@gwadriga.de www.gwadriga.de twitter.com/GWAdriga www.xing.com/companies/gwadrigagmbh Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com GWAdriga GWAdriga mit Sitz in Berlin ist Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration und das Messdatenmanagement. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft, etwa für das CLS-Management oder das Mehrsparten-Metering. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen, Filialisten und die Wohnungswirtschaft. Mit mehr als 4,1 Mio. Zählpunkten und 550.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart-Meter-Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Dies ist eine Presseinformation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

