Wels/Walldorf (pts008/03.06.2019/09:25) - Durch dieses Investment und die resultierende enge Kooperation der Unternehmen x-tention, soffico und ICW entsteht der leistungsstärkste eHealth-Anbieter im D-A-CH Markt. Die Unternehmen besitzen heute bereits eine Vielzahl gemeinsamer Kunden und konnten zuletzt mit dem Gewinn der Ausschreibungen zum Digitalen Gesundheitsnetzwerk der AOK den Erfolg eines gemeinsamen Auftretens am Markt unter Beweis stellen. Mit den leistungsfähigen Modulen der ICW eHealth Suite ergänzt der Softwarehersteller ICW das umfangreiche Serviceportfolio des IT-Dienstleisters x-tention und der zur Unternehmensgruppe gehörenden soffico mit seiner Integrationsplattform Orchestra. "Durch die enge Zusammenarbeit profitieren Leistungserbringer, Krankenversicherungen und Patienten von der langjährigen Erfahrung und dem gemeinsamen Software- und Dienstleistungsportfolio der Unternehmen. Unsere Kunden und Partner können mit uns die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheits- und Sozialsystems meistern", so Herbert Stöger, Vorstand der xt invest AG. Als besonders positiv hebt Dr. Ralf Brandner, Vorstand der ICW, die Schaffung neuer Perspektiven für bestehende Kunden und Partner im D-A-CH sowie im US-Markt hervor. "Auch für unsere Bestandskunden ergeben sich neue Möglichkeiten und Impulse, um von unserem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolio vielfältig zu profitieren." Die x-tention Unternehmensgruppe verfolgt durch dieses Investment eine klare Wachstumsstrategie. Der Standort in Walldorf sowie die dort etablierte Produktentwicklung wird für die Unternehmensgruppe forciert und ausgebaut. (Ende) Aussender: InterComponentWare AG Ansprechpartner: Markus Freudenberger Tel.: +49 173 3019253 E-Mail: markus.freudenberger@icw.de Website: www.x-tention.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190603008

June 03, 2019 03:25 ET (07:25 GMT)