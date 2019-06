Hamburg (ots) - Die zunehmende Reiseintensität und die wachsende Beliebtheit Hamburgs führen zu einer größeren Vielfalt der Gästeansprüche an Information und Inspiration. Die Hamburg Tourismus GmbH (HHT) begegnet dieser Entwicklung mit neuen digitalen Angeboten und individuellen Services. Ein wichtiger Eckpfeiler ist der runderneuerte Internetauftritt www.hamburg-tourismus.de. 2.300 Inhaltsseiten - jeweils in Deutsch und Englisch - sowie zahlreiche buchbare Produkte lassen den Besuch der digitalen Hamburg-Welt kurzweilig und erlebnisreich werden.



Ab sofort erscheint die in responsivem Design gestaltete Homepage mit neuer Struktur und verbesserter Benutzerführung sowie in frischer, moderner Optik. Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH, beschreibt die ambitionierten Ziele mit dem weiterentwickelten Internetauftritt: "Hamburg steht für eine hohe Aufenthaltsqualität, für persönliche Inspiration und besondere Erlebnisse. Diesem Anspruch wollen wir auch im Dialog mit dem Gast gerecht werden. In dem wir unsere digitalen Kanäle sowie die dahinterliegenden Strukturen und Prozesse neu ausrichten, werden wird das Hamburg-Erlebnis deutlich persönlicher gestalten können. Ab dem Moment, wo der Gast sich mit einem Besuch in Hamburg auseinandersetzt, möchten wir an seiner Seite sein."



Eine regelrechte Content-Offensive lässt künftige Besuche der digitalen Hamburg-Welt zu einem kurzweiligen Erlebnis werden. Mehr als 2.500 bebilderte Erlebnispunkte in der Stadt sind auf rund 2.300 Inhaltsseiten in deutscher und englischer Sprache vollumfänglich beschrieben.



Um nur drei Beispiele für Neuerungen zu nennen: Es wurde großen Wert daraufgelegt, die unterschiedlichen Stadtteile zu beschreiben, um den interessierten Leser auch für weniger bekannte Areale zu begeistern. Auch das Thema Nachhaltigkeit wurde stark ausgeweitet: Nachhaltige Mobilitätsangebote, Unterkünfte, Ausflugsziele oder auch Shopping- und Kulinarikangebote sind schnell auffindbar und bildstark beschrieben.



Neben Inspiration und Information bietet die Website das umfangreichste Angebot an buchbaren Reiseprodukten zu Hamburg. Damit aus einer Idee auch ein Reiseimpuls wird, werden die Angebote umfassend beschrieben und im Zusammenhang mit den passenden Themen sichtbar. Durch vereinfachte Buchungsabläufe ist das kontrastreiche Hamburg-Erlebnis nur noch ein paar Klicks entfernt.



In Ergänzung dazu bietet die neue Hamburg-CARD-App für Android und iOS die wichtigsten Inhalte rund um das Reiseziel Hamburg und ist die perfekte Ergänzung zur mobilen Website. "Die Aufrufe über mobile Endgeräte nehmen auch bei uns stetig zu. Daher war es unser Anspruch, uns mit dem neuen Auftritt bestmöglich darauf einzustellen. Wir wollen Gästen und Hamburgern die Möglichkeit geben, unsere Services von überall in vollem Umfang nutzen zu können", so Samir Ibrahim, Leiter Digitales der Hamburg Tourismus GmbH.



