Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED und die EZB stehen diese Woche im Mittelpunkt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Den Anfang mache die FED, sie habe für Dienstag und Mittwoch zu einer Konferenz eingeladen. Es gehe um die Art und Weise, wie sie Geldpolitik mache und diese kommuniziere, sprich, um den Kern ihrer Aufgaben. Jegliche Veränderung würde die Märkte bewegen. So stehe zum Beispiel eine Neuinterpretation des Zwei-Prozent-Inflationsziels im Raum. Durchschnitt statt Obergrenze würde für eine lockerere Geldpolitik sprechen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...