In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im Mai wie erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei um 0,2 Punkte auf 47,7 Punkte gefallen, teilte das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Volkswirte hatten damit gerechnet.

Der Indikator befindet auf einem niedrigen Niveau. Im März hatte er mit 47,5 Punkten den tiefsten Stand seit April 2013 erreicht.

Der Indikator verharrt damit weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Es wird also ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie signalisiert./jsl/mis

AXC0111 2019-06-03/10:25