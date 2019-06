Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Scout24 von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 47 auf 54,70 Euro angehoben. Analystin Lisa Yang rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit einem beschleunigten strukturellen Wandel, der die Schere bei der Entwicklung von Medienwerten weiter öffnen dürfte. Sie blickt nun optimistischer auf Internet-Rubrikenangebote wie Scout24, die von neuen Umsatzchancen und Übernahmen profitieren könnten. Das Wachstum beim Portalbetreiber werde weiterhin nicht genug wertgeschätzt./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 05:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-06-03/10:33

ISIN: DE000A12DM80