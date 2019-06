Höchstmögliche Punktzahl in wichtigen Bewertungskriterien Mit der Plattform für KI-basierte Suche und Analyse werden Unternehmen informationsgetrieben

Im jetzt erschienenen Report "The Forrester Wave: Cognitive Search, Q2 2019" wird Sinequa als Leader eingestuft. Wörtlich heißt es bei Forrester Research: "Sinequa erweitert die Intelligenz von Beschäftigten in großem Maßstab. Ziel von Sinequa ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, informationsgetrieben zu werden, indem es das Wissen jedes Beschäftigten erweitert. Das Unternehmen erreicht dies, indem es Erkenntnisse zu Tage fördert und Experten über seine kognitive Suchtechnologie miteinander vernetzt. Sinequa kombiniert seine eigene Technologie für Natural Language Understanding (NLU) mit neuester Open-Source-Machine-Learning-Technologie. Der Anbieter verfügt über umfangreiche Branchenexpertise und bietet Lösungen für Life Sciences, Finanzdienstleistungen und Fertigung."

Forrester Wave ist ein Leitfaden für Unternehmen, die nach für sie relevanten Technologien suchen. Der Report 2019 umfasst insgesamt 12 Anbieter, die nach drei Kategorien bewertet werden: Produktangebot, Strategie und Marktpräsenz. In der Kategorie "Produktangebot" erhielt Sinequa die höchstmögliche Punktzahl für "Information" (d.h. die Qualität der aus Daten extrahierten Information), in der Kategorie "Strategie" für seine Fähigkeit, Strategie und Produktplanung auch umzusetzen, seine Lösungs-Roadmap und den Kundenservice sowie in der Kategorie "Marktpräsenz" für sein ausgeprägtes Verständnis der Anforderungen seiner jeweiligen Zielmärkte.

Laut Forrester Wave liegen Sinequas weitere Stärken in den Bereichen Datenkonnektoren, der intelligenten Analyse aufzunehmender Daten, der Erfassung der Intention hinter Benutzeranfragen (Query Intent) sowie seinen guten Tuning-Werkzeugen. Unter https://go.sinequa.com/forrester-wave-2019.html steht der aktuelle Forrester Wave: Cognitive Search, Q2 2019" zum Download bereit.

1) Forrester Research, Inc., "The Forrester Wave: Cognitive Search, Q2 2019" von Mike Gualtieri, mit Srividya Sridharan und Elizabeth Hoberman.

Über Sinequa

Sinequa ist ein unabhängiger Softwareanbieter, der eine kognitive Such- und Analyseplattform für Global-2000-Unternehmen und staatliche Stellen bereitstellt. Deren Beschäftigte erhalten dadurch verwertbare Informationen in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld, gewinnen neue Einblicke, treffen bessere Entscheidungen und steigern ihre Produktivität das Unternehmen wird informationsgetrieben. Die Sinequa-Plattform wurde durch die Erfahrung in Projekten für große Organisationen in komplexen Umgebungen mit großen und vielfältigen Daten und Inhalten geschaffen. Sinequa entwickelt seine Expertise und sein Geschäft weltweit mit einem breiten Netzwerk von Technologie- und Geschäftspartnern.

