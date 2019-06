Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) das Nettoergebnis nach Minderheiten aufgrund von Veräußerungsgewinnen auf 8,8 Mio. Euro gesteigert, nachdem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum noch ein Verlust angefallen war. Die Analysten bestätigen das Kursziel und erneuern ihr positives Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz im ersten Quartal 2019 aufgrund niedrigerer Hotelerlöse um 6 Prozent auf rund 6,3 Mio. Euro (Q1 2018: 6,7 Mio. Euro) gefallen. Durch den Verkauf einer Betriebsgesellschaft in Karlsbad und der Veräußerung einer Büroimmobilie in Budapest habe das Unternehmen aber einen Veräußerungsgewinn von 7,3 Mio. Euro verbucht. Das EBIT sei somit auf rund 7,5 Mio. Euro (Q1 2018: 1,2 Mio. Euro) gestiegen. Das Finanzergebnis habe überwiegend wegen Wechselkursgewinnen bei 5,7 Mio. Euro (Q1 2018: -4,1 Mio. Euro) gelegen. Demnach sei der Nettogewinn nach Minderheiten auf 8,8 Mio. Euro (Q1 2018: -3 Mio. Euro) geklettert, was einem Ergebnis je Aktie von 0,16 Euro entspreche.

Hinsichtlich des angestrebten Ausbaus des Immobilienportfolios habe das Unternehmen 2019 laut SRC Fortschritte verbucht und im April eine Hotelimmobilie in Darmstadt gekauft. Nach einer Revitalisierungs- und Umbauphase solle eine Wiedereröffnung noch vor Jahresende stattfinden. Weiterhin sei ein Büroprojekt in Krakau offiziell im Mai eröffnet worden. Zudem habe das Unternehmen im Mai den Anteil an AVIELEN, dem Entwickler und Betreiber der AIRPORTCITY St. Petersburg, auf 90 Prozent erhöht. Nach Meinung des Analystenteams sichere dieses Vorgehen dem Unternehmen weiteres Umsatzwachstum in den kommenden Quartalen und Jahren. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 2,30 Euro und erneuern die Kaufempfehlung mit dem Rating "Buy".

