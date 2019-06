Andrea Nahles hat, wie am Wochenende angekündigt, vor dem SPD-Vorstand ihren Rücktritt vom Parteivorsitz angekündigt. Nun soll die SPD zunächst kommissarisch von einem Trio geführt werden.

"Ich habe mich gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet. Ich bin zurückgetreten", verkündete Andrea Nahles am Montagvormittag beim Verlassen der SPD-Zentrale in Berlin. "Machen Sie's gut!" Damit ist es offiziell: Die SPD-Politikerin hat ihren Rücktritt vom Parteivorsitz vor dem SPD-Vorstand erklärt. Wer sie vorübergehend ersetzen wird, steht ebenfalls fest: Den kommissarischen Parteivorsitz der SPD sollen sich auf Vorschlag der engeren Parteiführung drei Personen teilen: Diese Aufgabe sollten die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der hessische SPD-Politiker Thorsten Schäfer-Gümbel. Dies schlage die engere Parteiführung dem zur Stunde in Berlin tagenden Parteivorstand vor, hieß es in SPD-Kreisen.

Der Parteivorstand beriet am Vormittag im Willy-Brandt-Haus über die nächsten Schritte. Ob der für Dezember geplante Parteitag mit Neuwahl der Parteispitze vorgezogen wird, war nach Informationen der Deutschen-Presse-Agentur zunächst weiter offen.

Die SPD wollte am Montag neben der Nachfolge von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...