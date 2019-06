Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach einer ruhigeren Entwicklung am Donnerstag kehrte die Risikoaversion zum Ende vergangener Woche an die Finanzmärkte zurück, so die Analysten von Postbank Research. Grund hierfür gewesen seien insbesondere neue Zollandrohungen der USA gegenüber Mexiko - trotz des erst unlängst abgeschlossenen, neuen Freihandelsabkommens. Hierzulande sei die 10-jährige Bundrendite um 3 Basispunkte auf -0,20% gesunken und habe damit ihr bisheriges Allzeittief aus dem Juli 2016 unterboten. ...

