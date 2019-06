Hannover (www.anleihencheck.de) - Tiefer geht nicht mehr war gestern. Am Freitag fiel die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zwischenzeitlich auf ein neues Rekordtief von -0,21%, so die Analysten der Nord LB.Die Inflation in Deutschland habe sich im Mai auf dem Rückzug befunden. Die Rate sei unerwartet deutlich auf 1,4% (April: 2,0%) gesunken. ...

