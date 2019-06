Das Unternehmen Franke stand vor der Aufgabe, gleichzeitig acht Akkudeckel aus einer Spritzgussform zu entnehmen und abzulegen. Um mit der Spritzgussmaschine einen hohen Ausstoß zu erzielen, wurden sehr schnelle Zykluszeiten gefordert. Die Entnahme von Spritzgussteilen mittels Vakuumsauger ist ein diffiziler Prozessschritt. Die Sauger müssen temperaturbeständig sein und dürfen in vielen Anwendungen keine Abdrücke hinterlassen. Falls Teile in späteren Prozessschritten lackiert oder beschichtet werden, sind labs- und silikonfreie Vakuumsauger notwendig. Fipa, Ismaning, entwickelte einen 8-fach-Greifer mit Thermalon-Balgensaugern, der nicht einmal 2,5 kg wiegt. Eine kleine Premiere, denn bisher kamen nur 4-fach-Werkzeuge zum Einsatz. Bei einer Taktzeit von nur 19,2 Sekunden vom Spritzguss bis zum Ablegen der Teile können so bis zu 1 Millionen Teile pro Jahr gefertigt werden. Die reine Entnahmezeit beträgt 2 Sekunden.

