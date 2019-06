Moody's Investors Service (Moody's) bestätigte in seiner jährlichen Aktualisierung das Rating der Petro Welt Technologies AG. Die Bestätigung des Ratings schließt auch das Ba3-Konzernrating mit stabilem Ausblick ein, wie Petro Welt mitteilt. In seiner Begründung führt Moody's aus, dass das Ba3-Rating der Petro Welt Technologies AG die nachgewiesene stabile Nachfrage nach Ölfeld-Services (OFS) in Russland sowie die starke Marktposition des Unternehmens in seinen Nischensegmenten spiegelt. Das solide Liquiditätsprofil bietet ausreichende Flexibilität, den Risiken im Zusammenhang mit einem widrigen Marktumfeld zu begegnen. Insgesamt geht Moody's Investors Service davon aus, dass die Petro Welt Technologies AG ihre bereinigte Verschuldungsquote ...

