Ad-hoc-Meldung der BHS tabletop AG nach Artikel 17 MAR Personelle Veränderung im Vorstandsbereich Selb, 03.06.2019. Christian Strootmann, langjähriger Vorstandsvorsitzender der BHS tabletop AG und verantwortlich für die Bereiche Unternehmensstrategie, Marketing und Vertrieb wird in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft sein Amt zum 31.07.2019 niederlegen. Der Mehrheitsaktionär, die zur Serafin Unternehmensgruppe gehörende BHS Verwaltungs AG, beabsichtigt, dem Aufsichtsrat mit Wirkung vom 01.09.2019 Herrn Gerhard Schwalber als Nachfolger vorzuschlagen. Aufgrund dieser personellen Veränderung im Vorstandsbereich erwartet das Unternehmen einmalige finanzielle Belastungen, die sich auf das Unternehmensergebnis 2019 auswirken werden. Unabhängig davon wird das Unternehmensergebnis bei stabiler Umsatzentwicklung weiterhin über Vorjahr erwartet.