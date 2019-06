Der österreichische Gastronom und Caterer Josef Donhauser will sein im Jahr 2015 gestartetes iranisches Bahncatering-Joint-Venture an die Börse Teheran bringen. "Ich nehme an, dass wir das im iranischen Jahr - das endet im März 2020 - tun", sagte Donhauser der "Presse" (Montagausgabe). "Wir haben gerade das dritte Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...