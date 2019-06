Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,05 auf 1,85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die derzeit recht hohe Bewertung der italienischen Großbank setze ein hohes Gewinn- und Dividendenwachstum voraus, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Montag vorliegenden Studie. Während die Dividendenrendite mit über 9 Prozent die Bewertung stütze, könne die Gewinnentwicklung damit nicht Schritt halten./mr/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2019 / 13:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2019 / 00:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-06-03/11:51

ISIN: IT0000072618