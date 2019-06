Heute früh, um kurz nach 7:00 Uhr, ließ das Management von Infineon Technologies (WKN: 623100) die Katze aus dem Sack. Denn wie der DAX-Konzern in einer Pflichtmitteilung bekanntgab, möchte man sich mit Hilfe der größten Übernahme in seiner Geschichte den US-Konkurrenten Cypress Semidonductor einverleiben. Dazu bietet man den Cypress-Aktionären 23,85 US-Dollar je Aktie, was einem Aufschlag auf den Schlusskurs vom vergangenen Freitag in Höhe von knapp +34% entspricht.

Auf Basis dieses vorgelegten Übernahmeangebots bewertet das Infineon-Management den US-Konzern mit rund neun Milliarden US-Dollar. Dabei ist Infineon selbst an der Börse aktuell, nach dem Kursverfall der vergangenen Wochen, nur noch rund 17 Mrd. Euro respektive ca. 19 Mrd. US-Dollar wert. Schon diese Relation zeigt, wie riskant die geplante Übernahme von Cypress letzten Endes ist. Denn sollte die Infineon-Aktie weiter fallen…

Schaut man sich zudem die zuletzt getätigten größeren Akquisitionen deutscher Unternehmen in den USA an, ich erinnere in diesem Zusammenhang nur mal an Bayer/Monsanto, muss man die geplante Akquisition ohnehin als sehr mutig klassifizieren. Dies scheinen auch die Aktionäre so zu sehen, denn in Reaktion auf die Übernahmepläne fällt die Aktie heute deutlich. Anscheinend muss Infineon CEO Ploss noch viel Überzeugungsarbeit leisten.

