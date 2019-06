Köln (www.anleihencheck.de) - Der Handelskrieg bleibt das beherrschende Thema, so Serge Pizem, Leiter Multi-Asset Investments bei AXA Investment Managers.Die Industrieländermärkte hätten daher zuletzt etwas nachgegeben, seien aber von den letzten Höchstständen nicht allzu weit entfernt. Die Staatsanleiherenditen seien gefallen und die deutschen Bundesanleiherenditen seien wieder negativ. In den Kursen von Industrieländeraktien sei ein schwächerer Welthandel - mit negativen Folgen für das Weltwirtschaftswachstum - noch längst nicht so stark berücksichtigt wie in den Staatsanleihekursen. Dies könne auch damit zu tun haben, dass die FED aus Sicht vieler Investoren gezwungen sein könnte, die Aktienmärkte weiter zu stützen - wenn nämlich eine Korrektur zu strafferen Finanzbedingungen führe. Dies habe mögliche Kursverluste abgefedert und Investoren veranlasst, schon bei leichten Verlusten wieder zu kaufen. Alles in allem würden die Experten von AXA Investment Managers glauben, dass die Risiken gestiegen seien, sodass sie ihre Portfolios jetzt konservativer positionieren würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...