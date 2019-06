Linz (www.anleihencheck.de) - Das kanadische Wirtschaftswachstum hat sich im 1. Quartal erholt, nachdem es in den letzten zwei Quartalen Einbrüche gegeben hatte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das BIP habe im 1. Quartal um 0,50% gegenüber dem Schlussquartal 2018 zugelegt. Im 4. Quartal sei die kanadische Wirtschaft noch um -0,20% gegenüber dem 3. Quartal geschrumpft. Schon bei der Zinssitzung der kanadischen Notenbank letzten Mittwoch habe sich Gouverneur Stephen Poloz mit der Entwicklung in Kanada zufrieden gezeigt. ...

